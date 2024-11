Motorista fica preso às ferragens após acidente em Jandaia do Sul

Uma colisão frontal entre um VW Gol e um GM Celta na manhã desta segunda-feira (25) deixou os dois condutores feridos.

Equipes de socorro foram ao local e o aeromédico também foi acionado.

O acidente ocorreu próximo à entrada do Distrito São José em Jandaia do Sul. O motorista do Gol, de 47 anos, ficou preso as ferragens, mas estava consciente e orientado durante o socorro. Já o motorista do Celta, de 24 anos, que também estava consciente e orientado, seria transportado de helicóptero par um hospital de referência, devido a ferimentos que exigem mais cuidados.