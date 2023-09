Motorista fica preso às ferragens após carreta colidir em pontilhão

Um acidente grave ocorreu na noite desta segunda-feira (4) na BR-376, na região do Distrito de Vila Reis, em Apucarana. Um caminhão saiu da pista e colidiu contra um pilar de um viaduto da linha férrea. O motorista, um homem de 43 anos, ficou preso às ferragens e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros.

Os bombeiros atuaram rapidamente no local, conseguindo acessar o condutor que estava consciente e orientado, apesar do forte impacto da colisão. Com habilidade e cuidado, eles realizaram a retirada do motorista, que foi encaminhado ao Hospital da Providência por uma ambulância do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo o Subtenente Camillo, dos bombeiros, o motorista teve sorte diante da gravidade do acidente. Ele mencionou que a colisão foi bastante intensa, e a vítima teve a sorte de estar consciente e orientada no momento em que a equipe de resgate chegou. Os ferimentos do condutor foram considerados moderados, de acordo com os bombeiros.

O caminhão, que estava carregado de palmeiras, seguia viagem de Registro-SP a Terra Rica-PR. Acredita-se que o motorista tenha se perdido durante a forte chuva que ocorria na região. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e está investigando as circunstâncias do acidente.