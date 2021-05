Motorista fica preso as ferragens de veículo após colisão em Novo Itacolomi

O acidente aconteceu neste domingo (9) na saída de Novo Itacolomi para Borrazópolis, na PR-170, Rodovia do Milho e envolveu um Vectra preto, modelo Sedan Elegance, ano 2008, placas de Borrazópolis, e um GM Celta, modelo Life, ano 2006, cor prata, placas de Kaloré.

No Vectra estava o motorista e um passageiro, sendo que apenas o passageiro sofreu ferimentos leves. Já no Celta, o motorista ficou preso as ferragens e o passageiro com escoriações.

Equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU trabalharam no socorro as vítimas.

As informações são do Blog do Berimbau / Fotos Luan