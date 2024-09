Motorista morre ao colidir no pedágio desativado de Mandaguari

Na madrugada desta sexta-feira, 6 de setembro de 2024, um trágico acidente ocorreu na BR-376, no km 200,9, em Mandaguari.

Por volta das 3h15, Um Hyundai HB20 sedan saiu da pista e colidiu frontalmente com as ferragens da cerca de proteção da praça de pedágio. O motorista, um homem de 45 anos, foi atingido por uma barra de ferro que perfurou o veículo e transfixou seu tórax, levando-o a óbito no local.

A passageira, uma jovem de 22 anos, foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao hospital, aparentemente sem lesões físicas graves.