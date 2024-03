Motorista morre após colidir contra árvore em Maringá

Na madrugada desta segunda-feira (4), um grave acidente ocorreu em Maringá, na Zona Norte da cidade. Um veículo Volkswagen Gol, que transitava na Avenida Alexandre Rasgulaeff no sentido bairro-centro, perdeu o controle e colidiu violentamente contra uma árvore, resultando na morte do motorista.

Até o momento, a identidade do condutor não foi revelada. O passageiro, um homem de 43 anos, sofreu ferimentos graves e foi prontamente atendido pelos socorristas do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi levado ao Hospital Santa Casa para receber cuidados médicos.

A área do acidente foi isolada para os procedimentos do Instituto de Criminalística, que investigará as circunstâncias da ocorrência. O corpo do motorista foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Maringá para os devidos procedimentos legais.