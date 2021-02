Motorista morre carbonizado após acidente em praça de pedágio na BR-277

Um caminhão pegou fogo após colidir contra um pilar e o motorista morreu carbonizado na praça de pedágio de São Luiz do Purunã, na BR-277, no município de Balsa Nova. O acidente foi na tarde de domingo (21), por volta das 17h30.

Segundo informações da CCR Rodonorte, o caminhão com placas de Almirante Tamandaré passava pela lateral da praça, no sistema Sem Parar e bateu contra um dos pilares e pegou fogo rapidamente.

Motoristas de outros veículos que passavam pelo local e funcionários da concessionária tentaram ajudar no combate às chamas utilizando os extintores dos próprios carros, mas as chamas consumiram rapidamente a cabine do caminhão.