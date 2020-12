Na manhã deste domingo (20), um trágico acidente foi registrado entre Marilândia do Sul e Mauá da Serra.

Segundo o repórter Edi Henrique, da Rádio Nova Am, um veículo Saveiro, com emplacamento de Apucarana, parece ter ficado sem controle, bateu no rodado de uma carreta e, em seguida, caiu na canaleta e saiu fora da rodovia, vindo a pegar fogo.

O motorista morreu carbonizado e não havia sido identificado no momento.

Mais informações em breve