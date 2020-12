Motorista que saltou de caminhão sem freio, antes de bater contra ônibus morre no hospital

Morreu na UTI do Hospital Santa Casa de Maringá, o motorista de 48 anos, que na manhã de ontem (sábado/19), saltou de um caminhão em movimento na região de Maringá. O trágico acidente ocorreu por volta das 06h30, na rodovia PR-218, entre as cidades de Atalaia e Ângulo praticamente sobre a ponte do Rio Jacupiranga. Paulo Sérgio Azarias, conduzia um caminhão carroceria e seguia sentido ao município de Atalaia. Em um certo momento da viagem ele percebeu uma falha no sistema de freios do veículo. Diante desta situação, ele resolveu pular do caminhão em movimento. Totalmente desgovernado, o caminhão invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com um ônibus de turismo que trafegava em sentido oposto. A batida foi extremamente violenta. O caminhão que transportava uma carga de tubos ficou completamente destruído. O coletivo transportava aproximadamente 15 passageiros. A princípio 3 pessoas que ocupavam o ônibus ficaram feridas, porém sem gravidade. Já o motorista do caminhão sofreu fratura de fêmur além de outras lesões. Ele foi socorrido de helicóptero (Aeromédico Samu) e encaminhado até a Unidade Hospitalar, onde horas depois veio a óbito.

A vítima residia em Iguaraçu e era proprietário de uma empresa de tubos. O acidente mobilizou um grande aparato do Corpo de Bombeiros e Samu, além de Patrulheiros da Polícia Rodoviária Estadual, que irão apurar as circunstâncias do acidente.

Plantão Maringá/ Rubens Silva.