Motorista segue rota de GPS e acaba tombando carreta em bairro de Apucarana

Durante a madrugada desta terça-feira (24), uma carreta bitrem carregada com grãos de milho tombou na Rua Natividade, no bairro Vila Regina, em Apucarana. O motorista, vindo da cidade de Panorama (SP) para realizar uma entrega na empresa Caramuru, acionou a Polícia Militar (PM) por volta das 04h10.

Segundo o relato do caminhoneiro à equipe, ele não conhecia a cidade paranaense e estava seguindo as orientações do GPS. O dispositivo indicou que ele deveria seguir pela Rua Natividade, mas o peso da carga fez com que o bitrem tombasse próximo ao pontilhão.

Felizmente, o condutor da carreta não ficou ferido, e o acidente resultou apenas em danos materiais.