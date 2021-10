Motoristas do transporte coletivo param na segunda em Maringá

Trabalhadores do transporte coletivo de Maringá aprovaram a paralisação das atividades a partir da próxima segunda-feira, 25. A confirmação foi feita pelo Sinttromar – sindicato que representa a categoria. Na tarde desta quarta-feira, 20, após a assembleia geral, os motoristas decidiram recusar a proposta de reajuste oferecido pelas empresas Transporte Coletivo Cidade Canção (TCCC) e Transporte Coletivo Cidade Verde.

Segundo o sindicato, por parte dos trabalhadores da TCCC, foram 283 votos a favor, de um total de 297 votantes. Na Cidade Verde, foram 94 votos a favor, de um total de 122 votantes. “Com esse resultado, companheiros, nossa categoria deu um recado claro de que não aceitará menos do que merece, menos do que é seu por direito!”, destaca a nota do Sinttromar.

A crítica dos trabalhadores se deve ao fato de que a TCCC recebeu o reajuste de 16,3% no valor da tarifa, mas alegou que o valor não corresponde às perdas do período pandêmico. Aos trabalhadores, de acordo com o sindicato, a empresa não confirmou à categoria qual será o índice de reajuste de salário dos trabalhadores. A empresa também argumenta que ficou dois anos sem ter reajuste e que as perdas foram altas.

O Dia Na Cidade, por Rubens Silva.