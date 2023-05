Mulher acamada é vítima de golpe na região

Nesta terça-feira (9/5), a Polícia Militar do Paraná atendeu a duas ocorrências de estelionato nos municípios de Rio Bom e Novo Itacolomi, ambos localizados no Vale do Ivaí. No primeiro caso, registrado por volta das 10h54, uma vítima acamada recebeu a visita de um casal que prometeu fabricar um remédio que a curaria. Os estelionatários fizeram um líquido e pediram que a vítima colocasse embaixo do colchão todo o dinheiro que tinha em casa, alegando que ela deveria pegar o dinheiro duas horas depois, quando estaria curada. No entanto, quando a vítima foi conferir, percebeu que os R$ 550 que havia deixado no colchão haviam sido furtados. A PM foi acionada neste momento.

Já no segundo caso, uma mulher de Novo Itacolomi relatou ter sido vítima de um golpe envolvendo o “Banco do Brasil”. A vítima recebeu uma mensagem de texto com uma suposta promoção de troca de pontos por volta das 17h21 e acessou o link fornecido, que a levou para um suposto aplicativo do banco. A mulher acessou com seus dados e recebeu mensagens do banco afirmando que sua troca de pontos havia ocorrido com sucesso. Porém, logo começou a receber diversas notificações de transferências e pagamentos que não havia autorizado. Os estelionatários transferiram R$ 2.392,91 em diversas transações para diferentes pessoas e contas. A vítima recebeu orientações das autoridades no local.

A PM alerta a população para manter cuidado e atenção, evitando fornecer dados pessoais ou bancários a estranhos ou em sites desconhecidos. Em caso de suspeita de golpes ou crimes, a orientação é acionar as autoridades imediatamente para que as medidas cabíveis sejam tomadas.