Gislaine Aparecida Capelini, de 39 anos, morreu após um acidente entre o carro que ocupava juntamente com seu marido e um caminhão. Ela era moradora do Jardim Colonial em Apucarana. O marido foi socorrido com ferimentos moderados e encaminhado ao Hospital da Providência.

O acidente ocorreu na tarde deste sábado (13) na BR-376, em Califórnia, na saída para Marilândia do Sul.

Gislaine ficou presa às ferragens e morreu antes de ser retirada do veículo.