Mulher é agredida e mantida em cárcere privado por fugitivo da Justiça em Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 22h47 desta quarta-feira (10) na fazenda faixa Preta, na zona rural de Jandaia do Sul.

Conforme a PM, após solicitação, a equipe policial RPA Jandaia do Sul juntamente com a Equipe CPU do 10° BPM, deslocaram até ao local mencionado, onde uma mulher estaria sendo agredida e mantida em cárcere privado, e que o autor estaria com mandado de prisão em aberto.

No local, após checagem, foi apurado que homem estava com dois mandados de prisão em aberto, ambos expedidos pela Comarca da Cidade de Londrina.

A mulher relatou para às equipes que também foi agredida fisicamente e que o homem a mantinha presa no local e fazia ameaças se ela tentasse sair da residência.

Diante do exposto, foi cumprido os referidos mandados de prisão, sendo o Autor encaminhado até a delegacia local juntamente com a vítima para serem tomadas às providências cabíveis.