Mulher é presa após desaparecimento de marido em Marialva

Uma mulher foi presa, junto com um casal de ex-funcionários, como a principal responsável pelo desaparecimento e provável assassinato do próprio marido, em Marialva, no noroeste do Paraná. O agricultor Edmar Rodrigues foi dado como desaparecido no dia 3 de janeiro de 2025, depois que a esposa dele procurou a delegacia e registrou um boletim de ocorrência, informando que o companheiro havia sumido.

Segundo o delegado, Aldair Oliveira, a mulher é suspeita de ter matado o marido a tiros e contratou o casal para ajudar na emboscada e na ocultação do cadáver. Até agora, a vítima não foi encontrada.

