Mulher fica ferida após carro capotar na região de Maringá

Uma mulher, de 38 anos, moradora do Conjunto Habitacional Paulista em Maringá, ficou ferida em um capotamento registrado nesta quarta-feira (20), na rodovia BR-376, entre a cidade de Mandaguaçu e o distrito de Iguatemi. O acidente ocorreu por volta das 11h15, e mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Conforme informações do marido da vítima, ela seguia sentido a Maringá, quando perdeu o controle do automóvel, um GM Corsa. Desgovernado, o veículo saiu da pista de rolamento, atingiu algumas placas de sinalização no canteiro central da rodovia e logo na sequência capotou por diversas vezes parando com a roda pra cima.

A motorista usava o cinto de segurança, sofreu ferimentos leves e foi encaminhada para o Hospital Santa Casa de Maringá. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai apurar as circunstâncias do acidente.

Informações do site Corujão Notícias.