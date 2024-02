Mulher fica ferida após colidir em veículo estacionado na cidade de Kaloré

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Kaloré às 0h02 desta sexta-feira (23) na Rua Benedito Labegalini, no centro da cidade.

A Brigada comunitária (Defesa Civil) de Jandaia do Sul também foi acionada e compareceu ao local.

Conforme a PM, a equipe policial foi acionada para atendimento de acidente entre dois veículos, um Gol cinza, que estava estacionado na via e um Citroen C3 branco, que transitava pela via e teria colidido na lateral do veículo Gol e tombado.

No local, a condutora do veículo Citroen já estava sendo atendida pela equipe de saúde do município de Kaloré, que com ajuda de populares e da equipe realizou desencarceramento da vítima, então a equipe médica realizou a retirada da vítima inconsciente do veículo e encaminhou para o Hospital Municipal de Kaloré e, em seguida, a mesma foi conduzida pela equipe do SAMU para a cidade de Apucarana para atendimento de emergência, não sendo possível realizar o teste do etilômetro.

Em consulta aos sistemas internos, os veículos não possuíam quaisquer débitos e a motorista do veículo Citroen estava com sua CNH em situação normal.

Diante disso, o veículo GOL foi liberado no local para seu proprietário e o veículo CITROEN C3, foi liberado para um primo da vítima.