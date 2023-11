Uma mulher que conduzia um caminhão de concreto ficou presa as ferragens após acidente no cruzamento da rodovia BR-376 com a estrada de acesso para Rio Bom em Apucarana.

O caminhão estava carregado e teria perdido os freios na Rua Cristiano Kussmal e só parou ao tombar em uma região de mata.

A mulher foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros e levada ao hospital em uma ambulância avançada do SAMU.

O caminhão ficou destruído.