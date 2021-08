Mulher foi encontrada em óbito em Mandaguari

Por volta das 11h 30 desta terça-feira, 17 de agosto, foi encontrada em óbito em sua residência, no centro de Mandaguari, Letícia Portela Gonçalves Favoreto, 57 anos. O esposo, médico Antônio Maria Favoreto, chegou e a encontrou em óbito, na cama do casal. Segundo informações, ela fazia uso de medicamento contínuo. O corpo foi encaminhado para o IML de Maringá para ser necropsiado e saber a causa da morte. Letícia era casada com o Doutor Favoreto e mãe de dois filhos advogados Bruno Favoreto e Mauro Favoreto. A Polícia Civil está investigando.

Foto: Rede Social da Família, por Rubens Silva.