Mulher morre ao capotar veículo entre Marumbi e Kaloré

Um acidente com morte, foi registrado neste manhã de sexta-feira, dia 02 de dezembro, entre Kaloré e Marumbi, a cerca de dois quilômetros de Kaloré, na conhecida “Curva do Lair”. Ao que tudo indica, uma jovem mulher, conduzindo um Peugeot preto, ano 2008 e com emplacamento em Ibiporã, capotou e caiu em uma ribanceira. A princípio, a moça seria de Apucarana. Uma equipe do Hospital Municipal de Kaloré e a Polícia Militar, foram acionadas e, ao chegar ao local, constaram que a vítima estava em óbito. Segundo a enfermeira Ângela Teixeira, pela rigidez do corpo, o acidente deve ter ocorrido à noite, ou há mais de 12 horas.

