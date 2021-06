Mulher morre após colisão entre carro e caminhão no Contorno Norte em Maringá

Uma mulher de 67 anos identificada como Nilza Rodrigues da Silva morreu vítima de um grave acidente de trânsito registrado no fim da tarde desta terça-feira, 15, em Maringá. O acidente aconteceu na BR 376 altura do Contorno Norte. A vítima ocupava o banco de passageiros de um veículo Peugeot que atingiu a traseira de um caminhão.

O condutor do veículo, de 43 anos, sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital Bom Samaritano de Maringá. Uma outra mulher que estava no banco traseiro do carro não se feriu.

