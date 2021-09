Mulher morre após colisão entre dois carros no Contorno Sul de Maringá

Uma mulher morreu após uma colisão entre dois carros no Contorno Sul de Maringá. O acidente aconteceu na madrugada deste domingo, 26. De acordo com o que foi apurado no local, a vítima dirigia um Fiat/Idea que bateu de frente com um Renault/Logan. A mulher não portava documentos, mas ela seria uma jovem de no máximo 30 anos segundo o Instituto Médico Legal.

O condutor do Logan identificado como Roberto Cardoso, de 53 anos, sofreu ferimentos graves e foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros até o Hospital Metropolitano de Sarandi. A Polícia Científica irá elaborar um laudo do acidente que será investigado pela Delegacia de Trânsito de Maringá. O corpo da mulher que morreu foi encaminhado ao IML.

O Dia Na Cidade por Rubens Silva.