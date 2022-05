Mirian Enz, de 54 anos, morreu no Hospital da Providência na madrugada desta sexta-feira (6).

Ela sofreu ferimentos graves ao ser atropelada por um caminhão na noite desta quinta-feira (5).

O acidente ocorreu próximo a Praça Central do Distrito do Pirapó, no município de Apucarana.

Mirian foi socorrida pelo SAMU, mas não resistiu.