Mulher morre atropelada na rodovia em Marialva

Por volta das 20h18, desta terça-feira (30), no km 188,5 da BR 376, ocorreu um atropelamento de uma mulher de 39 anos, que tentava atravessar a rodovia.

Segundo levantamento realizado por equipes da PRF e relatos do marido, essa mulher estava como passageira de seu esposo em um veículo GM/Celta transitando na via marginal à BR 376, no sentido Marialva a Sarandi, quando em determinado momento, após discussão do casal, com o veículo estacionado, de forma abrupta ela abriu a porta e saiu correndo em direção à rodovia.

Nesse momento ela foi atropelada por um veículo Jeep Compass conduzido por um homem de 40 anos, que seguia no sentido Maringá a Londrina.

Socorristas do SAMU e Bombeiros foram acionados, onde por mais de 30 minutos tentaram reanimá-la, porém, devido ao forte impacto, ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O condutor do veículo Compass foi submetido ao teste de alcoolemia que não indicou a presença de álcool.

Também compareceram no local do acidente equipes da Polícia Civil, Criminalística e IML para trabalhos diversos.

A PRF fará o Boletim de Acidente de Trânsito e após o encaminhará à autoridade policial.