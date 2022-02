Mulher morre em acidente na BR-376 em Marialva

Uma Senhora perdeu a vida e outros dois rapazes saíram gravemente feridos

Esse acidente ocorreu por volta das 17h no km 188 da BR 376, entre os municípios de Marialva e Sarandi. Uma caminhonete Toyota Hilux conduzida por um Senhor de 65 anos colidiu violentamente na traseira de um veículo GM/Corsa Wind, quando ambos seguiam no sentido Marialva.

Dentro do veículo Corsa haviam três pessoas, a condutora de 41 anos, que veio a óbito no local, um rapaz de 27 anos, que ocupava o banco traseiro, ele sofreu lesões graves, sendo encaminhado pelo helicóptero do SAMU e outro rapaz de 23 anos, que ocupava o banco do passageiro, ele sofreu lesões moderadas, sendo encaminhado pela ambulância, ambos para o hospital Universitário de Maringá.

Dentro da caminhonete haviam duas pessoas, o condutor e sua filha. Eles saíram ilesos.

Testemunhas relataram à equipe da PRF que uma senhora adentrou a rodovia para retirar um cachorro, e para evitar atropelá-la a condutora do Corsa reduziu a velocidade, e com isso foi violentamente atingida pela caminhonete Hilux que seguia à sua retaguarda.

O condutor dessa caminhonete ainda tentou se esquivar de eventuais responsabilidades imputando à sua filha que o acompanhava a condução de seu veículo, porém, foi desmascarado pela própria filha e também por sinais do cinto de segurança expostos em suas vestes e corpo. Este condutor também se negou a se submeter ao teste de alcoolemia. Ele foi multado em quase três mil reais e na sequência, encaminhado e colocado à disposição da autoridade policial.

A pista no sentido Sarandi a Marialva ficou interditada das 17h até por volta das 21h30, para realização de trabalhos de socorro às vítimas e perícia.

A PRF fará o Boletim de Acidente de Trânsito e o encaminhará à autoridade policial.