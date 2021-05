Mulher morre em acidente registrado na Avenida Colombo

Paola Catarine Romanin, de 32 anos, morreu ontem (sexta-feira 30) a noite, em um trágico acidente de trânsito registrado na Avenida Colombo, a poucos metros do cruzamento com a Avenida Morangueira. Paola ocupava uma motoneta Honda Biz, e seguia pela via em direção a Avenida Pedro Taques, quando atingiu um veículo Toyota Corolla e logo na sequência chocou-se violentamente contra uma árvore no canteiro central da Colombo. Com a violência do impacto, ela sofreu um grave traumatismo craniano. Populares acionaram o socorro, e em poucos minutos chegaram no local as equipes do Samu e Siate. A motociclista estava inconsciente, e durante o atendimento ela sofreu uma parada cardiorrespiratória. Por aproximadamente 40 minutos, os socorristas e o médico intervencionista, realizaram manobras de reanimação e todos os procedimentos possíveis, mas infelizmente o quadro clínico evoluiu para o óbito. Uma amiga da vítima, relatou que elas retornavam do trabalho. As duas estavam de motocicletas. A amiga disse, que no cruzamento das Avenidas Colombo e Morangueira, as duas pararam no semáforo. Porém quando o semáforo abriu, Paola ficou um pouco para trás. Depois ela percebeu que a moça havia se envolvido no acidente. A companheira de trabalho da vítima, entrou em estado de choque. Agentes da PRF, confeccionaram o boletim de ocorrência. A Polícia Civil, através da Delegacia de Trânsito, irá apurar as circunstâncias do acidente.

Plantão Maringá/ Rubens Silva.