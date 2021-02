Mulher morre em colisão na região

Na PR-466, em Jardim Alegre, por volta das 15 horas, deste sábado, 20 de fevereiro, houve colisão violenta envolvendo dois veículos, Chevrolet Corsa Classic Sedan, conduzido por Solange Pereira de Abreu, de 47 anos, que é de Jardim Alegre, que segundo informações, ela havia acabado de deixar os netos na referida cidade de Jardim Alegre e estava indo para Ivaiporã, onde tinha horário marcado em um Salão de Beleza.

Ao contornar o trevo e tentar cruzar a pista preferencial, surgiu uma Toyota Hilux, de Itumbiara/GO, que era ocupada por Haelton Bellogia, de 63 anos, que estava acompanhado da passageira Marlene Couto, de 52 anos, sendo eles de São João do Ivaí.

O impacto foi tão forte que a Hilux arrastou o carro de passeio por toda extensão do trevo, até parar na via que dá saída para Jardim Alegre, matando a condutora na hora.

Com informações do Blog do Berimbau