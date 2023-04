Mulher morre no hospital após sofrer acidente em Arapongas

Morreu Cristina Palácio Luz, vítima de um trágico acidente de trânsito nesta quinta-feira (27) em Arapongas, na região do Jardim Veneza. De acordo com informações, o carro em que a vítima estava foi atingido por um micro-ônibus no cruzamento das Ruas Pombas e Canário.

Cristina, que tinha 31 anos, estava acompanhada do marido e da filha no momento da colisão. Infelizmente, ela sofreu graves lesões e precisou ser entubada no local. Foi encaminhada ao Hospital Norte do Paraná (Honpar), mas não resistiu aos ferimentos.

O acidente deixou marcas profundas na família, que agora enfrenta uma dor imensurável pela perda de uma pessoa querida. E, infelizmente, esta é apenas mais uma tragédia ocorrida no trânsito brasileiro, que registra diariamente um grande número de mortes e feridos.