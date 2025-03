Mulher perde mais de R$ 10 mil para golpista em Cambira

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar de Cambira na manhã desta quarta-feira (12).

Conforme a PM, compareceu no Destacamento a senhora relatando que caiu em um golpe. Que no dia anterior, recebeu uma ligação de um suposto funcionário do Nubank, relatando que tentaram fazer uma compra de 900,00 de um celular iPhone em sua conta e que os golpistas tinham sua senha e reconhecimento facial.

O suposto funcionário relatou que precisaria fazer a proteção dos dados da vítima e dos valores que tinha em suas contas bancárias. Após isso, relatou que o autor fez uma chamada de vídeo pelo aplicativo WhatsApp e foi orientando passo a passo a fazer os depósitos dos valores que tinha em contas diversas, enviando uma chave Pix em seu WhatsApp para que fizesse a transferência, alegando que seria uma proteção do dinheiro.

A vítima transferiu de sua conta do Nubank o valor de R$2.859,00 + um empréstimo de R$5.000,00 e transferiu da Caixa Econômica Federal, o valor de R$2.716,00.

A senhora relatou ainda, que o autor orientou a baixar um aplicativo chamado 99pay, e neste aplicativo, fazendo reconhecimento facial e tirou foto do RG frente e verso.

Que após o golpista não conseguir retirar R$1.000,00 da conta do Magazine Luiza da vítima, desligou o telefone e não entrou mais em contato.

