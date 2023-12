Mulher perde mais de R$ 2 mil em golpe via celular

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Cambira na tarde desta sexta-feira (22).

Conforme a PM, compareceu neste destacamento a senhora relatando que recebeu uma

mensagem em seu celular dizendo que teriam feito uma compra no seu cartão no valor de aproximadamente R$ 1.700,00 e logo após recebeu uma ligação onde um homem se dizendo da central de relacionamento da Nu Bank, perguntou sobre a conta que teria sido feita e para desfazer a operação teria que realizar um pix no valor de R$ 2.277,03 onde a vítima confirmou enviando o dinheiro.

Após isso, o indivíduo a orientou entrar na aba de empréstimos, onde percebeu se tratar de um golpe. Diante dos fatos a vítima foi orientada sobre as providências que podem ser tomadas.