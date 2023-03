Mulher perde R$ 7 mil em aplicação “milagrosa”

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Cambira nesta terça-feira (28)

Conforme a PM, relatou a depoente, que baixou em seu smartphone um aplicativo que prometia um rendimento acima de qualquer agência bancária. Após instalado, a depoente realizou cinco depósitos, totalizando o montante de R$ 7 mil. Porém, quando foi resgatar o dinheiro investido não obteve resposta.

De acordo com a vítima, o aplicativo indica que para realizar o resgate é preciso concluir algumas missões pertinente do app. Ela informou que o app não foi baixado via Playstore, mas sim por meio de um link enviado pelo número 51 8663-XXXX. O dinheiro foi enviado via Pix para três contas contas: distintas. Foi confeccionado o BOU e orientada a vítima.