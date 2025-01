Mulher que morreu em Apucarana teria sido usada como escudo humano

Karoline Bernardes, 30 anos, foi identificada como a vítima de um confronto entre um homem e a Polícia Militar do Paraná (PMPR) na noite deste domingo (19) no Distrito do Barreiro. O homem, Rogério César de Carvalho, 37 anos, também morreu.

Segundo o delegado-adjunto André Garcia, as investigações iniciais indicam que Rogério matou Karoline antes de ser atingido pelos policiais. As lesões aparentes sugerem que Karoline foi atingida pela arma utilizada por Rogério, mas essa informação ainda aguarda confirmação da perícia.

O casal estava em um veículo que tombou no distrito. Em seguida, Rogério tentou roubar uma motocicleta e um Fiat Palio em uma propriedade rural. Ao tentar invadir o local, foi abordado pela Polícia Militar.

Rogério fez Karoline de refém e começou a disparar. A PM reagiu, e Karoline foi atingida e morreu. O delegado destacou que Rogério era conhecido no meio policial, havia sido sentenciado, cumpriu pena e estava em liberdade há pouco tempo.

Um inquérito foi aberto para investigar o crime. Os corpos foram recolhidos pelo Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana. Informações sobre velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.