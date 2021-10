Mulher se esconde com filhos em mata após ser ameaçada de morte pelo marido

A ocorrência foi registrada às 20h desta terça-feira (20) na Estrada do Cruzeiro em Cambira.

Conforme informações da Polícia Militar, a equipe foi solicitada a comparecer no local supracitado, onde a solicitante relatou que havia sofrido ameaças de morte de seu marido, que o mesmo, empunhando uma pistola .380, disse que “a mataria caso ela entrasse no quarto”, que após sofrer as ameaças, pegou seus filhos e se homiziou em uma mata próximo a sua residência e que nesse momento o mesmo saiu em seu encalço.

Ao chegar no local, a equipe fez contato com a solicitante, que novamente narrou os fatos supracitados, e verificou que o homem, já não se encontrava no local.

Após relatar que seu marido possuía uma pistola .380 e uma espingarda .22, a equipe requereu a mesma se poderia adentrar a residência para efetuar a busca a fim de localizar as armas, prontamente a solicitante atendeu ao pedido franqueando a entrada na casa mediante a assinatura em auto de busca domiciliar.

Iniciada a busca na residência, a equipe logrou êxito em encontrar a referida espingarda bem como 17 munições intactas de .380, sendo uma 1 da marca federal, 1 FLB e 15 CBC, 43 munições calibre .22 CBC ogival intactas, 49 munições calibre .22 ponta oca intactas e 1 munição .22 CBC deflagrada.

A arma e munições foram apreendidas e entregues na delegacia de Apucarana. Pertinente ainda a Violência Doméstica, XXXX reiterou que havia sofrido somente as ameaças verbais e que outrora já havia registrado boletim de ocorrência pelo mesmo crime contra seu marido.

Diante dos fatos e da vontade da vítima, a mesma e seus filhos foram acolhidos pela equipe e deixados na residência da genitora da solicitante.

É pertinente salientar que a solicitante reiterou que seu marido bate nas filhas além das ameaças constantes, e que posteriormente entrará com as medidas legais pertinentes. Salienta-se ainda que o indivíduo se evadiu em um Renault Clio de cor vermelha com placas de Telêmaco Borba e que estaria portando a pistola supracitada.

A equipe efetuou patrulhamento porém não localizou o suspeito.