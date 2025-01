Mulher teria sido atropelada pelo trem durante ritual em Cambé

Uma mulher foi atropelada por uma locomotiva, na tarde desta sexta-feira (10), ao lado do Terminal Central de Cambé. De acordo com testemunhas, a mulher estava nos trilhos praticando um ritual religioso, quando foi atingida pelo trem.

Imagens feitas por pessoas que passavam pelo local e que estão circulando nas redes sociais, mostram as oferendas espalhas próximo aos trilhos.

Socorristas do Siate do Corpo de Bombeiros prestaram o primeiro atendimento à vítima ainda no local. Ela teria sofrido um trauma na cabeça e foi encaminhada para a Santa Casa de Cambé.

As informações são do TnOnline