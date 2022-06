Mulheres são acusadas de apedrejar carro durante cobrança de pensão

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 20h06 desta terça-feira (21) na Rua Minas Gerais, Vila Rica em Jandaia do Sul.

Conforme a PM, o solicitante relatou que a ex-esposa de um rapaz estava nervosa quebrando o carro do mesmo em via pública. No local, a equipe policial conversou com o proprietário do VW/Gol, o qual havia sido danificado com tijolos. Conforme relato do mesmo, sua ex-amásia, foi até ao local exigir pensão das filhas e passaram a discutir.

Ela estava acompanhada da mãe e da irmã e pediu que pagasse pensão para as duas filhas que o casal têm, porém a mãe interferiu na conversa e iniciou-se a discussão e as mesmas atiraram tijolos no automóvel, (danificando o parabrisa) que estava estacionado em via pública e ainda disseram que iriam no local de trabalho do homem.

A vítima foi orientada.