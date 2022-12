Natal marcado por homicídios em Apucarana

No sábado (24) um jovem, de 28 anos, foi baleado e morto por volta das 11 horas, em um bar no distrito de Vila Reis. Geovane Cesar de Castro morreu no local.

O SAMU foi acionado mas os socorristas nada puderam fazer pela vítima que já estava em óbito. Um segundo homem ficou ferido e foi encaminhado à UPA de Apucarana.

Já na noite de domingo (25) uma mulher foi assassinada a tiros na Rua Estados Unidos, na região do bairro Vale Verde.

Um carro teria se aproximado da mulher e, após uma discussão, dois tiros foram disparados e o veículo saiu em alta velocidade.

A mulher morreu no local.