Nota de Condolências

O Partido Socialista Brasileiro (PSB), através de seu presidente Sergio Ferreira, e também a 81ª Ciretran de Mandaguari, através do Chefe Sergio Ferreira, comunica o falecimento do Sr. Faustino Ferreira dos Santos, 44 anos, ocorrido neste sábado (13). Seu corpo será velado na Capela Mortuária em Mandaguari, o enterrado acontecera na segunda-feira (14) no Cemitério Municipal de Mandaguari. Faustino era casado com a Leni e deixa um casal de filhos gêmeos.

Faustino que atuava como secretário no partido PSB, lotado na Casa Civil prestava serviços como assistente de chefia na 81ª Ciretran de Mandaguari.

A diretoria e todos os colaboradores do PSB, e também da 81ª Ciretran se solidarizam com a dor dos familiares, amigos e dos que com ele conviveram nas esferas profissional e pessoal, rendendo homenagens ao trabalho por ele realizado em toda a sua carreira.