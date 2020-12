Notas de falecimento

Faleceu na madrugada da segunda-feira, 28 de dezembro, José Soares de Souza, 59 anos. Ele faleceu em sua casa, a Rua Geraldo José Ferreira, no Jardim Madri. O corpo foi velado na Capela do Prever, o sepultamento foi às 17 horas desta segunda-feira (28), no Cemitério Municipal de Mandaguari.

Faleceu também na tarde do domingo, 27 de dezembro, no Hospital Metropolitano de Sarandi, Francisco Moraes, 76 anos. Francisco Moraes,, morava Rua Luiz Trintinalha, no Jardim Esplanada. Seu foi velado na Capela do Prever, o sepultamento foi as 16 horas desta segunda-feira (28), no Cemitério Municipal de Mandaguari.

por Rubens Silva.