Notas de falecimentos

Faleceu na quarta-feira, 25 de agosto, no Hospital Metropolitano de Sarandi, Silso Alexandre Paiva, 55 anos. Silso morava na Rua Sebastião Fernandes de Souza, no Jardim Boa Vista. O corpo de Silso está sendo velado na Capela do Prever e o sepultamento será nesta quinta-feira (26) no Cemitério Municipal de Mandaguari, em horário ainda a ser definido pela família.

Também faleceu NILTON CESAR DE MENEZES

Faleceu na quarta-feira, 25 de agosto, na Santa Casa, em Maringá, Nilton Cesar de Menezes, 50 anos. Nilton Cesar morava na região das Populares II. O corpo de Nilton está sendo velado na Capela do Prever e o sepultamento será nesta quinta-feira, 26 de agosto, no Cemitério Municipal de Mandaguari. O horário ainda não foi divulgado pela família.