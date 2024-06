Novo Itacolomi: Estelionatários subtraem R$ 83 mil em golpe mirabolante

Parece coisa de filme, mas aconteceu em Novo Itacolomi.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Novo Itacolomi nesta quarta-feira (26).

Conforme a PM, a vítima relatou por volta das 12 horas recebeu algumas ligações de alguém se passando por funcionário do banco, afirmando que ela havia feito compras no Mercado Livre, porém ela desligou achando se tratar de golpes.

Minutos depois, recebeu uma chamada de vídeo via WhatsApp de um homem de nome Paulo que estava com uniforme do banco, dizendo ser funcionário do banco e que estaria colaborando com a Polícia Federal em um caso de golpes envolvendo outros funcionários da agência.

Na sequência o homem que se identificou de dentro de uma agência passou o telefone para um suposto gerente e mostrou o ambiente do banco pelo vídeo, induzindo a vítima a acreditar que realmente se tratava do seu banco.

A vítima então seguiu as orientações do autor que a instruiu a realizar transferências da sua conta bancária para contas em nome de pessoas desconhecidas, sendo um pix no valor de R$ 25 mil e um TED no valor de R$ 20 mil.

Após realizar as transferências, o autor percebeu que não seria mais possível realizar pix pelo telefone da vítima e orientou a mesma a ir até a agência do Sicredi na cidade para efetuar mais transferências.

Ele afirmou que faria contato com uma funcionária da agência para auxiliar na transação. Seguindo as orientações a vítima entrou na agência e se dirigiu ao caixa onde entregou o seu telefone para a funcionária, a moça disse para funcionária que emprestaria um valor para uma pessoa que estava na linha a qual passaria os dados da conta. Assim, a funcionária do banco seguiu as instruções do estelionatário e da vítima, realizando no valor de R$ 20 mil e R$ 18 mil.

Que após transferir os valores foi até a sua residência e enviou os comprovantes para o autor, o mesmo orientou que ela desligasse seu aparelho telefônico por 5 minutos que os valores seriam ressarcidos na sequência.

A partir daí percebeu que havia caído em um golpe.

A vítima ainda relata que o estelionatário tinha acesso total de sua conta-corrente e APP do banco, pois sabia informações precisas sobre ela como nome completo, extrato de compras anteriores, limite do cartão, valor de aplicações na poupança, e valor da fatura.

Ainda relata que realizaram um empréstimo em sua conta no valor de R$ 3.450,00, contudo disse que em momento algum passou senhas de acesso.

No total R$ 83.000,00 mil reais foram subtraídos da vítima.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Apucarana