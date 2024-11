Novos guardas civis começam a atuar em Apucarana

(PMA) Os 25 guardas civis municipais (GCM’s) recém formados começam a atuar nas ruas de Apucarana nos próximos dias. “Um reforço significativo para a segurança pública de Apucarana, uma vez que os novos se juntam aos 28 guardas veteranos da corporação, ampliando a capacidade de resposta as demandas, possibilitando a realização de um trabalho mais abrangente em toda a cidade”, observa o prefeito.

Os 20 homens e cinco mulheres que agora ingressam de forma efetiva no serviço público municipal receberam a certificação no último dia 30 de outubro, em formatura no Centro Cultural Fênix, após concluírem curso de formação ministrado pelo Núcleo de Ensino da Guarda Civil Municipal de Sarandi. “O treinamento, que também envolveu módulos de atualização dos guardas civis veteranos, capacitou os nossos agentes ao porte de armamento letal. Assim, todos os GCMs que concluíram o curso estão aptos a portar armas longas, como calibre 12, além de pistolas nos calibres.380 ou 9 mm”, informa Reinaldo Donizete de Andrade, comandante da GCM Apucarana. Ele frisa que a formação dos agentes seguiu a Matriz Curricular Nacional do Ministério da Justiça, que preconiza “a construção da cidadania, educação para a paz, através da incorporação dos avanços científicos, tecnológicos e, sobretudo, o respeito à legislação vigente”.

De acordo com o tenente-coronel da reserva PM-PR e superintendente municipal de Assuntos de Segurança, Marcos José Facio, todos os guardas que passaram por exame psicológico, treinamento teórico sobre armamento, atendimento pré-hospitalar e obtiveram um aproveitamento mínimo de 70% na parte prática de tiro receberão suas armas. “Contudo, neste primeiro momento, tanto os guardas veteranos quanto os novos ainda não estarão atuando armados. Isso será possível a partir da liberação do porte, a ser emitido pela Polícia Federal”, observa Facio. Segundo ele, as pistolas que serão utilizadas pelos guardas não foram compradas pela prefeitura, mas doadas – em plena capacidade técnica de uso – por outra Guarda Municipal, que substituiu seu armamento por armas mais novas.

Histórico – Aprovados em concorrido concurso público, os novos Guardas Civis Municipais – 3ª Classe foram convocados em fevereiro deste ano pelo prefeito Júnior da Femac e iniciaram a escola de formação em meados de maio, com instrução ministrada pelo Núcleo de Ensino da Guarda Civil Municipal de Sarandi. Instituição civil, desmilitarizada e órgão integrante da administração direta do Poder Executivo subordinada ao Gabinete do prefeito, cabe à GCM Apucarana garantir segurança aos órgãos, entidades, agentes, usuários, serviços e ao patrimônio público municipal.