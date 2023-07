Novos radares em Maringá já flagraram 20 mil motoristas acima da velocidade permitida

De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, os novos radares de Maringá começaram a operar no dia 11 de junho, após alguns meses sem registrar multas por excesso de velocidade. Após 19 dias de funcionamento, foi divulgado um balanço que registrou quase 20 mil infrações de trânsito até o dia 30 de junho. Isso significa que quase 20 mil motoristas foram flagrados com velocidade acima do limite permitido na via.

Segundo o secretário Gilberto Purpur, 88% dessas infrações são consideradas médias. No entanto, a transformação dessas notificações em multas depende da análise do sistema.

Atualmente, 66 dos 90 novos radares já estão em operação, e a empresa responsável pelo serviço está adiantando a entrega. Além dos radares, a instalação de redutores de velocidade também está sendo realizada em Maringá.

Essas medidas visam garantir a segurança no trânsito e coibir o excesso de velocidade, contribuindo para a redução de acidentes e preservação da vida. É importante que os motoristas estejam atentos aos limites de velocidade estabelecidos, respeitando as regras de trânsito e contribuindo para um ambiente viário mais seguro para todos.

Com informações CBN Maringá.