O Ministério da Cultura e a Romagnole apresentam a peça “Tem Palhaço no Trânsito” em Mandaguari

A peça circense “Tem Palhaço no Trânsito”, produzida e apresentada pela cia paranaense Circo Teatro Sem Lona, se apresentará em escolas de Mandaguari, entre os dias 13 a 17 de novembro.

O projeto é patrocinado pela Romagnole, por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Mistério da Cultura e Governo Federal, União e Reconstrução,e tem como objetivo principal ensinar e orientar as crianças e adolescentes sobre as leis de trânsito.

Utilizando a linguagem circense e teatral como forma de conscientizar as crianças e adolescentes são abordados entres os temas: as principais regras do trânsito, como atravessar a rua na faixa de pedestres, o uso do cinto de segurança, o respeito com os semáforos e sinalizações, entre outros cuidados. A peça conta com uma equipe de quatro atores e é conduzida por um narrador de maneira lúdica, para assim despertar a compreensão do quão importante é o respeito com as leis de trânsito e com os demais motoristas, para que haja segurança para todos que transitam pelas ruas.

Confira a programação:

Dias: 13 a 17/11;

Cronograma:

Mandaguari – PR

13/11 –Anfiteatro do Módulo– 08h30 – 14h30.

14/11 – Anfiteatro do Módulo – 08h30 – 14h30.

16/11 – CMEI Dra Renata – xxhrs.

17/11 – CMEI MICKEY – xxhrs.

Classificação: Livre

Quem é a cia “Circo Teatro Sem Lona”:

A Companhia maringaense “Circo Teatro Sem Lona”, existe desde 1996, quando foi criada com o objetivo de unificar os estudos das linguagens de circo e teatro, através do resgate da figura simbólica do pequeno circo de fundo de quintal, motivo sempre presente nas brincadeiras infantis. Desde a estreia de seu primeiro espetáculo o grupo tem participado de inúmeros festivais e mostras de teatro, e com 27 anos de história conquistou mais de 70 prêmios em todo território nacional, solidificando o nome da companhia como uma das mais atuantes do estado do Paraná, realizando mais 800 apresentações por ano em todo o Brasil e mais de 30 peças montadas. Nesses 27 anos a companhia já se apresentou em mais de 1000 cidades e para mais de dois milhões de pessoas.

www.circoteatrosemlona.com.br

Sobre a Romagnole:

A Romagnole Produtos Elétricos S.A. é uma das maiores fabricantes de produtos elétricos do Brasil. Atuando neste mercado desde 1962, a empresa oferece uma vasta linha de transformadores de distribuição, industriais e de força, cabines de entrada, medição, transformação, seccionamento e proteção, ferragens eletrotécnicas, estruturas para usinas solares, Smart Grid, postes e demais artefatos de concreto utilizados em redes elétricas.

Com um sistema de gestão profissionalizado, investimentos permanentes na qualificação dos colaboradores e em recursos tecnológicos, a Romagnole atingiu um nível de excelência que a coloca em posição de destaque entre as empresas do seu segmento. Isso se reflete nos produtos que fabrica, na responsabilidade com que trata as questões administrativas e na seriedade com que a empresa se relaciona com seus públicos.

Ao longo dos anos, a qualidade dos materiais que fabrica, aliada à seriedade nas negociações, tornaram a Romagnole uma referência em sua área de atuação. Seus produtos estão presentes em todo o território nacional e em países das Américas, África e Oriente Médio.