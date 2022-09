Ocorrências de furto, Roubo e Dano são atendidas pela PM de Mandaguari

FURTO QUALIFICADO/JD PARIS

Solicitante relata que saiu da residência por volta das 12h e ao retornar as 13h se deparou com a porta da sala da casa arrombada e com os pertences todos revirados. Relata que até o presente momento, deu por falta do botijão de gás. A solicitante fora orientada quanto aos procedimentos cabíveis.

ROUBO/ JD AMÉRICA

Solicitante relata que seu filho de 8 anos estava andando com sua bicicleta Castrorock de cor preta e verde aro 29, quando foi abordado por um individuo conhecido da família, onde este pediu a bicicleta de seu filho emprestada para andar e, ao recusar, “C” utilizou de força para tomar a bicicleta da criança, onde este relatou que depois devolveria. O solicitante apresentou uma foto do acusado e a equipe saiu em diligencias, porém nada foi localizado. A vitima foi orientada.

DANO/ JD ESPLANADA

A equipe foi solicitada via 190 para atender situação de ameaça. No local a equipe foi recebida pelo pai do homem que estaria proferindo ameaças. O mesmo informou a equipe que seu filho haveria utilizado entorpecentes e que em dado momento começou a pedir dinheiro para que pudesse consumir novamente, que na negativa da família o mesmo tornou-se agressivo e danificou uma janela e porta da residência. Após o fato o mesmo teria saído para a rua e tomado rumo ignorado.