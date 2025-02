Onda de furtos preocupa comerciantes de Bom Sucesso

Ocorrência registrada pela Polícia Militar de Bom Sucesso às 7h30 desta terça-feira (11) na Rua Pedro Sincero dos Reis.

Conforme a PM foi realizado atendimento de furto qualificado, na serraria. No local foi feito contato com o proprietário do comércio, onde relatou que durante a madrugada as 04h30min conforme câmera de vigilância, cinco indivíduos arrombaram o portão do comércio e a porta do escritório e levaram diversas ferramentas.

A vítima foi orientado sobre os procedimentos e a equipe iniciou diligências para encontrar possíveis autores.

Ocorrência registrada pela Polícia Militar de Bom Sucesso às 7h53 desta terça-feira (11) na Rua Hiromassa Yokoyama.

Conforme a PM, foi realizado atendimento de FURTO QUALIFICADO, na clínica XXX. No local feito contato com as Sras …..(Psicóloga) e ….. (Dentista) onde relataram que chegando na clínica para trabalhar e visualizaram que uma das janelas (blindex) do prédio estava arrombada e perceberam que foram vítimas de furto.

Foi furtado um celular e três notebook. A Sra XXXXX. é psicóloga da clínica e relatou que furtaram os prontuários dos pacientes.

Foram feitas orientações e iniciado diligências para encontrar possíveis autores.

Ocorrência registrada pela Polícia Militar de Bom Sucesso às 9h50 desta terça-feira (11) na Avenida Julio Alves Machado.

Conforma a PM, foi realizado atendimento de DANO na agência dos Correios. No local a guarnição fez contato com a Sra XXXX, gerente da agência, onde relatou que ao chegar para trabalhar notou que a porta de blindex da agência estava danificada com sinal de arrombamento, porém não subtraíram nenhum objeto da agência. Desse modo foi confeccionado o Boletim de Ocorrência.