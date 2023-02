Ônibus de turismo é tomado de assalto em Maringá e abandonado na região de Cambira

Na manhã desta quarta-feira (15), após solicitação de que havia ocorrido um roubo a ônibus de turismo que teria sido abandonado na região de Cambira, a equipe da Polícia Militar localizou o local, uma estrada rural no Distrito Sete de Maio, onde o ônibus estava atolado. O motorista relatou que retornavam da cidade de Foz do Iguaçu e, momento em que passavam pela cidade de Maringá, não sabendo precisar o exato local, um veículo Ford Focus de cor prata parou na frente do ônibus e efetuaram disparos de arma de fogo forçando o ônibus a parar e quatro elementos entraram no coletivo, todos de posse de pistolas e deram voz de assalto, subtraíndo pertences pessoais e mercadorias que os passageiros haviam comprado.

Além do motorista havia no interior do ônibus mais 13 passageiros.

Tendo em vista que o ônibus ficou atolado, os policiais fizeram contato com um agricultor, o qual disponibilizou um trator para ajudar a tirar o veículo do carreador.

Segundo a PM, todos foram orientados a posteriormente deslocarem até a Delegacia da Polícia Civil para a complementação do BOU e assim, mais calmos, relatarem todos os itens que foram roubados.