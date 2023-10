Operação da PF em Apucarana e Arapongas mira venda ilegal de Iphones

Na manhã desta quinta-feira (5), a Polícia Federal (PF) em parceria com a Receita Federal do Brasil deflagrou a operação “Arapuca 3” com o objetivo de desmantelar um grupo que importava e revendia ilegalmente aparelhos celulares da marca iPhone, sem o pagamento dos impostos federais correspondentes.

Durante as investigações, constatou-se que o grupo introduzia clandestinamente os aparelhos celulares no país e os comercializava em duas lojas físicas da região, sem efetuar o recolhimento dos impostos de importação e revenda.

A operação recebeu o nome de “Arapuca” em referência às cidades envolvidas na comercialização ilegal dos aparelhos celulares, Arapongas e Apucarana. Essa é a terceira ação realizada pela PF com a mesma temática, o que justifica a denominação “Arapuca 3” para a operação.

Os investigados serão responsabilizados pelos crimes de descaminho e associação criminosa, sendo que a soma das penas máximas para esses delitos atinge um total de sete anos de reclusão. Durante a operação, os policiais federais estiveram em uma loja na Rua Oswaldo Cruz, em Apucarana, e em um estabelecimento localizado na Rua Flamingos, em Arapongas.

As informações são do TnOnline