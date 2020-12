Operador de máquina morre prensado por rolo compactador

(Berimbau) Na manhã desta segunda-feira, dia 30 de novembro, de 2020, um fato trágico em Ortigueira, na região dos Campos Gerais. Um trabalhador morreu esmagado por um rolo compactador na conhecida comunidade do Sapé. Uma testemunha informou que, no local, uma empresa terceirizada e contratada pela prefeitura, está realizado obra de pavimentação asfáltica. O homem que faleceu, era funcionário dessa referida empresa, sendo que, na execução da obra, o rolo compactador tombou e prensou o seu corpo. Após o acidente, a Polícia Civil e o IML – Instituto Médico Legal, foram acionados, mas, as evidências apontam para inexistência de crime, ou seja, foi apenas um acidente de trabalho, mas com resultado lamentável. Informações extraoficiais apontaram que o nome da vítima seria Fábio, mais conhecido como “Fabinho”.