Ossada humana é encontrada em Apucarana

Data do Registro: 01/05/2022 08:57:08 Endereço: AVENIDA AYRTON SENNA, 660, zona rural – APUCARANA

A PM foi acionada pelo senhor, que informou ter localizado uma ossada humana em meio a uma mata no interior de sua propriedade rural. A equipe chegou na localidade e constatou o fato, sendo observando a existência de ossos humanos espalhados num raio de aproximadamente trinta metros quadrados, bem como uma bermuda preta e uma camiseta de futebol amarela escrito Neymar nas costas, além de um aparelho celular com capinha azul.

O local foi isolado e os órgãos competentes acionados. De posse de informações de que uma pessoa estaria desaparecida da propriedade vizinha a aproximadamente quatro anos, a equipe fez contato com a esposa do mesmo, que se fez presente no local e relatou que o mesmo trajava vestes idênticas às encontradas quando desapareceu.

As informações foram repassadas a Polícia Civil.