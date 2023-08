Padre de Ivatuba fica ferido em acidente

O Padre Joseir Sversutti, da Paróquia Nossa Senhora do Rocio, em Ivatuba, ficou gravemente ferido em um acidente de trânsito na tarde de hoje (29) na PR-323. O padre estava dirigindo um veículo Ford Ka quando colidiu com um caminhão ao cruzar o trevo de acesso a São Jorge do Ivaí.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, Padre Joseir sofreu um traumatismo craniano no acidente e precisou ser intubado pelos socorristas no local. Dadas a gravidade do seu estado de saúde, foi necessário transportá-lo de helicóptero até a UTI do Hospital Santa Casa.

As autoridades competentes, especialmente a Polícia Rodoviária Estadual, estão conduzindo a investigação para apurar as circunstâncias e causas do acidente.

Em um comunicado divulgado pela Paróquia Nossa Senhora do Rocio, os fiéis foram convocados a se unirem em orações pela recuperação do padre.