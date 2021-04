Padre é assaltado e levado como refém após missa de lava pés

Na noite de quinta-feira (01), após a celebração do início do Tríduo Pascal, no Centro Paroquial de Formação – CEPARF, de Cianorte, o Padre Gabriel Henrique dos Santos Camargo, ordenado recentemente, foi abordado por três assaltantes e levado refém, até São Lourenço.

O Padre Gabriel, da Igreja Matriz de Cianorte, tinha acabado de celebrar a missa de abertura do Tríduo Pascal no CEPARF e estava voltando embora quando foi abordado pelos criminosos.

Os três bandidos armados fizeram o padre de refém por cerca de três horas e fugiram com o carro da Paróquia e seu celular. O padre foi libertado na região da mata e, após caminhar cerca de 10 km, encontrou uma residência, onde conseguiu chamar por ajuda.

No momento o sacerdote está na casa paroquial e nada aconteceu a ele de mais grave. A polícia ainda não tem pistas dos criminosos. Todas as providências já foram tomadas.

Com informações da Diocese de Umuarama/ Notícias de marialva.